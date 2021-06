Luxemburgo tem capacidade para vacinar mais pessoas, mas continua dependente das entregas das farmacêuticas.

Covid-19

Mais de metade da população já recebeu pelo menos uma dose da vacina

Susy MARTINS Luxemburgo tem capacidade para vacinar mais pessoas, mas continua dependente das entregas das farmacêuticas.

O Luxemburgo está próximo do objetivo. A pandemia está controlada, mas o esforço de prevenção tem que continuar nas próximas semanas e meses. Quem o diz é o primeiro-ministro, Xavier Bettel, que em conferência de imprensa, lembrou que “todos os números relacionados com a covid-19 são positivos, novas infeções e hospitalização estão ao nível do verão passado”.



“Estamos no bom caminho”, diz Bettel, sublinhando que “pandemia ainda não acabou”. “Cerca de 52% da população já recebeu pelo menos uma dose da vacina”, no entanto, o líder do Executivo afirma que o Luxemburgo tem capacidade para vacinar mais pessoas, mas continua dependente das entregas das farmacêuticas.

O Governo prevê que todos os residentes com mais de 18 anos recebam a convocatória para a vacinação até 15 de julho. A única condição é que não haja atrasos nas entregas dos fármacos. Relativamente à vacina Janssen, o primeiro-ministro diz que até agora receberam cerca de 47 mil doses a menos do que o previsto, o que qualificou de “considerável”.

(Texto atualizado às 13h30 com as declarações do primeiro-ministro, Xavier Bettel, e da ministra da Saúde, Paulette Lenert, na conferência de imprensa realizada ao início desta tarde).



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.