Alemanha ultrapassa o número de 3.000 mortes, desde o início da pandemia; os EUA têm mais de 2.200 mortes em apenas 24 horas; e Espanha tem 553 mortes, num dia, o que é um número bastante inferior ao que tinha no fim de março.

Covid-19. Mais de dois milhões de infetados em todo o mundo

Lusa

A pandemia da covid-19 ultrapassou os dois milhões de infetados em todo o mundo, levando à morte de quase 127 mil pessoas, desde que a doença surgiu em dezembro na China, segundo um balanço da AFP às 10:00.

De acordo com os dados da agência de notícias francesa, a partir de dados oficiais, foram registadas 126.871 mortes e pelo menos 2.000.576 casos de infeção, especialmente na Europa.

O continente europeu continua a ser o mais afetado com 1.010.858 casos e 85.271 mortos.

Os Estados Unidos, país em que a pandemia está a progredir rapidamente, lideram em número de mortos, 26.033 em 609.240 casos.

A AFP alerta que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do número real de infeções, já que um grande número de países está agora a testar apenas os casos que requerem atendimento hospitalar.

EUA com mais 2.200 mortes em 24 horas

Os Estados Unidos contaram, em 24 horas, mais de 2.200 mortos devido ao novo coronavírus, o maior balanço diário registado por um país, indicou a Universidade Johns Hopkins.

Após dois dias de descida do número de vítimas mortais, os Estados Unidos registaram 2.228 mortes, o que eleva para 25.757 o número total de óbitos no país, de acordo com a contagem daquela universidade, na terça-feira.

O balanço diário mais elevado tinha sido registado na sexta-feira, também nos Estados Unidos, com 2.108 mortos.

O número de casos da covid-19 oficialmente declarados ultrapassou na segunda-feira os 600 mil contágios diagnosticados nos Estados Unidos. Cerca de três milhões de testes foram já realizados no país.

O centro da epidemia continua a ser Nova Iorque, apesar de um abrandamento nas admissões hospitalares.

"Nas trevas, podemos vislumbrar raios de luz", declarou o Presidente norte-americano, na conferência de imprensa diária sobre a situação da covid-19.

Donald Trump anunciou também a suspensão do financiamento dos Estados Unidos para as operações da Organização Mundial da Saúde, justificando a decisão com a “má gestão” da pandemia da covid-19.

As previsões do número de mortos nos Estados Unidos, de acordo com o modelo mais citado (IHME), que analisa a forma como a epidemia evoluiu na China e na Europa, situam-se para a primeira vaga da covid-19 em cerca de 70 mil óbitos.

Espanha tem menos mortes

Espanha registou, nas últimas 24 horas, 523 mortes devido ao novo coronavírus, uma descida ligeira em relação aos 567 de terça-feira, havendo até agora um total de 18.579 óbitos, segundo as autoridades sanitárias.

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, há 5.092 novos infetados, um número que aumenta em relação a terça-feira, sendo agora o total de pessoas que contraíram a doença de 177.633.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, 70.853 pessoas foram consideradas como curadas até agora, uma percentagem de quase 40% em relação aos casos positivos confirmados.

A região com mais casos positivos da covid-19 é a de Madrid, com 49.526 infetados e 6.724 mortos, seguida pela da Catalunha (36.505 e 3.756), a de Castela-Mancha (14.680 e 1.755), a de Castela e Leão (13.697 e 1.337) e a do País Basco (11.475 e 902).

Espanha é o país com mais mortos com a pandemia por cada milhão de habitantes (397 óbitos), seguida pela Bélgica (383), Itália (348) e França (241), numa lista em que os Estados Unidos têm 79 e Portugal 56.

A curva das infeções e mortes por coronavírus continua a sua tendência de queda, que as autoridades sanitárias consideram que não é posta em causa pela subida diária verificada hoje do número de novos casos positivos.

Na primeira sessão parlamentar de perguntas ao Governo desde que o “estado de emergência” entrou em vigor em 15 de março último, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, afirmou hoje que “os espanhóis dentro de muito pouco vão recuperar a normalidade”.

A diminuição nos últimos dias do número de mortos na região de Madrid, a mais atingida no país pela pandemia, levou ao encerramento na terça-feira de uma das três morgues de campanha que tinham sido abertas nesta comunidade autónoma.

Alemanha supera os 3.000 mortes

A Alemanha regista 127.583 casos diagnosticados e 3.254 vítimas mortais e deverá decidir esta quarta-feira o prolongamento das medidas de contenção do novo coronavírus, pelo menos até ao dia 03 de maio.

De acordo com informações avançadas pelo jornal Bild, a chanceler Angela Merkel vai propor esta tarde, aos líderes dos 16 estados federados, que mantenham as restrições pelo menos até ao dia 3 de maio.

O documento com as novas diretrizes deverá ser elaborado hoje, durante a manhã, com o “comité corona”, e depois transmitido e discutido, a partir das 14:00 (menos uma hora em Lisboa) em videoconferência, com todos os primeiros-ministros do país.

Na passada segunda-feira, a Academia Alemã das Ciências Leopoldina emitiu um documento de 12 páginas, no qual defende o regresso gradual à normalidade com a continuidade de algumas medidas preventivas, como o uso massivo de máscaras de proteção.

A maioria dos alemães está a favor da atuação do governo alemão no combate à crise provocada pelo novo coronavírus, e não aprova a redução das medidas de contenção antes de 19 de abril.

Desde 22 de março estão proibidas reuniões ou saídas com mais de duas pessoas na Alemanha. Cada região tem aplicado medidas mais ou menos restritivas, com a Baviera, a mais afetada, a decretar o confinamento praticamente total.

A Alemanha teve um aumento de 2.486 novos casos desde o dia anterior, de acordo com os dados avançados pelo Instituto Robert Koch. O número de vítimas também subiu com mais 285 óbitos nas últimas 24 horas.

Os números de casos recuperados não são exatos, indica a entidade responsável pela prevenção e controlo de doenças, que aponta um valor aproximado de 72.600 pessoas curadas, um crescimento de 4.500 em relação ao dia anterior, que representa um número recorde.





