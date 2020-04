Necessita de uma consulta com um médico geral, pediatra ou obstetra? Existem mais de 600 médicos disponíveis para consultas virtuais, numa nova plataforma. Saiba como aceder.

Covid-19. Mais de 3000 pessoas já recorreram à teleconsulta

Redação Necessita de uma consulta com um médico geral, pediatra ou obstetra? Existem mais de 600 médicos disponíveis para consultas virtuais, numa nova plataforma. Saiba como aceder.

A plataforma de teleconsulta criada pelo ministério da Saúde do Luxemburgo no contexto atual da epidemia COVID-19 está a ter grande adesão entre a população e os médicos.

Através de consultas virtuais, por videochamada ou um telefonema normal, os doentes podem ser atendidos por médicos de várias especialidades que lhes passam as receitas necessárias, ou até um certificado de incapacidade para efeitos de trabalho, que são enviadas por email. Um serviço que permite manter a distância social e prevenir a propagação do novo coronavírus.

Covid-19. Doctena vai ter consultas por videochamada durante isolamento

Até ao dia 4 de abril, a plataforma já possuia 4330 pessoas inscritas, que receberam teleconsultas de mais de 600 médicos, num total de três mil consultas. O número dos profissionais registados foi revelado pelo diretor da Caixa Nacional de Saúde (CNS), Christian Oberlé, à RTL.

O governo apela a que mais habitantes se inscrevam na plataforma para assim poderem receber as suas consultas.

"A atual situação de crise de saúde exige que ainda mais pessoas dêem esse passo; portanto, não hesite em criar sua conta agora", pede o ministério da Saúde.

As consultas podem também ser agendadas via Doctena, pois este serviço já é compatível com a plataforma do governo.

Pode aceder a esta plataforma de várias maneiras. Clique em cada uma. Pelo site da Agência eSanté e pelo site do CNS. Para saber quais os médicos disponíveis e as especialidades clique aqui. Os médicos podem se inscrever também nesta plataforma.

