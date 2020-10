Dos 313 infetados registados, 68 não sobreviveram e 200 já recuperaram.

Covid-19. Mais de 300 casos nos lares de idosos desde o início da pandemia

Susy MARTINS

Até ao momento, houve 313 pessoas infetadas nos lares de idosos do Luxemburgo. São 313 casos num universo de cerca de 6.000 utentes. O balanço foi feito esta segunda-feira pelos representantes do setor, em conferência de imprensa.

Segundo o presidente da Confederação dos Organismos Prestadores de Assistência e Cuidados de Saúde (COPAS), Marc Fischbach, dos 313 infetados, 68 não sobreviveram e 200 já recuperaram. Feitas as contas, há atualmente 45 pessoas infetadas nos lares do país. Marc Fischbach sublinhou que o setor soube “controlar de forma eficaz o contágio”.

Um dos pontos positivos apontados pelo responsável foi a cooperação com as autoridades, sendo que dois funcionários da confederação trabalharam em conjunto com a célula de crise do Ministério da Saúde, de forma a decidir e a implementar medidas rápidas que evitaram o alastramento do novo coronavírus entre a população mais vulnerável.



