Covid-19. Mais de 2,9 milhões de infetados e 200.000 mortos em todo o mundo

O número de infetados pelo novo coronavírus já ultrapassou os 2,9 milhões e provocou a morte de mais de 200.000 pessoas em todo o mundo, desde que surgiu em dezembro na China, segundo um balanço da AFP.

De acordo com os dados da agência noticiosa France-Presse (AFP), a partir de dados oficiais, às 11:00 de hoje, tinham sido diagnosticados 2.902.450 casos de infeção e confirmadas 202.994 mortes pelo SARS-CoV-2 em 193 países e territórios.

Este número de casos diagnosticados reflete, contudo, apenas uma parte do número real de infeções, uma vez que muitos países testam apenas as situações que requerem atendimento hospitalar.

Os Estados Unidos, que registaram a primeira morte ligada ao novo coronavírus no início de fevereiro, é o país com maior número de casos e mortes associados à covid-19.

Os últimos dados apontam para 53.934 mortos e 939.249 casos diagnosticados.

Pelo menos 105.818 pessoas foram declaradas como recuperadas pelas autoridades dos Estados Unidos.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são a Itália, com 26.384 mortes para 195.351 casos, Espanha, com 23.190 mortes (226.629 casos), França, com 22.614 mortes (161.488 casos) e Reino Unido, com 20.319 mortes (148.377 casos).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou em dezembro, contabilizou oficialmente um total de 82.827 casos (11 novos entre sábado e domingo), incluindo 4.632 mortes (0 novas) e 77.394 recuperados.

A Europa totalizava, às 11:00 de hoje, 122.846 mortes para 1.367.124 casos, Estados Unidos e Canadá 56.450 mortes (984.280 casos), Ásia 7.958 mortes (199.558 casos), América Latina e Caraíbas 7.967 mortes (161.109 casos), Oriente Médio 6.286 mortes (152.033 casos), África 1.379 mortes (30.341 casos) e Oceânia 108 mortes (8.013 casos).

No Luxemburgo, este sábado, registaram-se 3.711 casos de infeção pelo novo coronavírus, mais 16 infetados em relação a sexta-feira e nenhuma vítima mortal.

Portugal regista hoje 903 mortos associados à covid-19, mais 23 do que no sábado, e 23.864 infetados (mais 472), indica o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de casos recuperados passou de 1.277 para 1.329.

