Covid-19

Mais de 1.400 mulheres grávidas aderiram à vacinação contra a covid-19

Susy MARTINS

Mais de 1.400 mulheres grávidas receberam pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19 no Luxemburgo. O número é avançado pelo Ministério da Saúde no relatório mensal de farmacovigilância, que dá conta dos efeitos secundários provocados pelas vacinas ‘anticovid’ até 6 de julho.

Neste relatório fica-se ainda a saber que está a ser levado a cabo uma análise sobre as repercussões da vacina nas mulheres grávidas.

As mulheres grávidas residentes no Luxemburgo começaram a ser vacinadas no mês de abril, após o aval do Conselho Superior das Doenças Infecciosas do Luxemburgo. O conselho deixou a recomendação que estas mulheres devem receber a vacina após o primeiro trimestre de gravidez, sendo que é utilizada uma vacina mRNA, ou seja a Pfizer ou a Moderna.

Segundo os últimos dados disponíveis, sabe-se que a evolução da covid-19 numa mulher grávida é a mesma que para uma outra pessoa, no entanto, a gravidez limita o tratamento em caso de infeção. Cerca de 60% das mulheres grávidas que contraem a covid-19 arriscam um parto prematuro.



