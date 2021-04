Os internamentos estão estáveis e nas últimas 24 horas foram administradas quase 5000 doses de vacina. No país há 33 mil pessoas vacinadas com as duas doses.

Covid-19. Mais cinco mortes e 183 novos casos no Luxemburgo

Paula SANTOS FERREIRA Os internamentos estão estáveis e nas últimas 24 horas foram administradas quase 5000 doses de vacina. No país há 33 mil pessoas vacinadas com as duas doses.

Entre os 11.499 testes de rastreio realizados houve 183 casos de infeção detetados nas últimas 24 horas, informa o Ministério da Saúde do Luxemburgo.

No país há mais cinco mortes relacionadas com a infeção pela covid-19, elevando para 768 os óbitos da pandemia desde o primeiro caso detetado, em março do ano passado.

Atualmente estão internadas 133 pessoas, mais duas do que ontem e destas 106 doentes estão nos cuidados normais e 27 nas unidades de cuidados intensivos, um dos quais é um paciente do Grand Est, França que o Grão-Ducado acolheu.

Moselle deixa de vacinar com a AstraZeneca De acordo com a Alta Autoridade de Saúde da França, essa vacina não é tão eficaz contra a variante sul-africana que está muito presente na região.

O ministério da Saúde informa que nas últimas 24 horas foram administradas 4.949 doses de vacina, elevando para 126.902 doses já dadas no país. Atualmente, 33.152 pessoas já receberam as duas doses necessárias para estarem totalmente vacinadas, enquanto 93.750 receberam apenas ainda a primeira dose.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.