Covid-19. Mais 147 novos casos registados no Luxemburgo

Redação Dos 8,951 testes de despistagem realizados nas últimas 24 horas, quase 150 revelaram resultados positivos. A maioria foi descoberta no rastreamento de contactos.

O Luxemburgo regista mais 147 novas infeções provocadas pelo novo coronavírus, esta quinta-feira. Mais 37 do que na quarta-feira, quando os casos diários contabilizados foram de 110. Apesar da subida dos testes positivos o Grão-Ducado continua sem novas mortes devido à doença.

Um número elevado de novos casos registados no país nas últimas 24 horas que foram detetados através dos testes de despistagem entre a população que ontem chegaram aos 8,951 testes realizados, o que corresponde a 1430 por cada 100 mil habitantes no país. Nesta correspondência, as 147 infeções diárias, dão uma média de 23,48 infeções por 100 mil habitantes.

Maioria detetada no rastreamento

A maioria das infeções, 53 novos casos, foi diagnosticada através do rastreamento de contactos de pessoas que contactaram com doentes infetados e que foram testadas por esse motivo. Outras 27 foram detetadas a recém-chegados de viagem ao estrangeiro ao Findel.

Neste dia encontram-se 23 pessoas internadas por causa da covid-19, mais uma do que ontem, mas nenhuma nos cuidados intensivos, tal como na quarta-feira.

Desde o início da epidemia que faleceram 124 pessoas no país, a última morte ocorreu há um mês.

