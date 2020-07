Pela primeira vez desde o início da pandemia, o Ministério da Saúde divulgou dados sobre a localização dos casos positivos de covid-19 no Luxemburgo.

Covid-19. Maioria dos casos registada no sul do país

Susy MARTINS Pela primeira vez desde o início da pandemia, o Ministério da Saúde divulgou dados sobre a localização dos casos positivos de covid-19 no Luxemburgo.

Entre 22 de junho e 12 de julho, foi sobretudo no sul do país que se registou a maioria dos casos. O cantão de Esch-sur-Alzette é aquele que notificou mais casos, ou seja, 329 novas infeções. Segue-se depois o cantão do Luxemburgo, com 200 novas infeções, 161 das quais na capital, e depois o cantão de Diekirch, com 49 novos casos.

Estes números devem ser aferidos com o peso das populações envolvidas. O mapa disponibilizado pelo governo pode ser consultado aqui. Segundo as últimas estatísticas do Statec, o cantão de Esch tem 183.364 habitantes, o do Luxemburgo conta com 190.671, para 33.782 do de Diekirch. O que significa que no cantão mais a sul, 0,18% da população foi tocada pela doença, contra 0,10 do cantão do Luxemburgo e 0,15% do cantão de Diekirch.

O Luxemburgo registou esta quarta-feira mais 66 casos positivos de covid-19, totalizando agora 5.122 infetados desde o início da pandemia. Quanto ao número de vítimas mortais associadas ao coronavírus, mantém-se inalterado (111). Há ainda 764 casos ativos, incluindo quatro pessoas internadas nos cuidados intensivos e 34 internados em estado moderado.

Xavier Bettel. "Máscara de proteção não é um luxo. É um ato de solidariedade" O primeiro-ministro, Xavier Bettel, voltou a apelar esta tarde à responsabilidade dos cidadãos no combate à propagação do novo coronavírus.

O gabinete de crise do governo para gerir a pandemia foi reativado, numa altura em que o aumento do número de novas infeções já está a ser encarado como uma "segunda vaga".



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.