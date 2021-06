A mesma medida é aplicada aos transfronteiriços, com exceção dos trabalhadores do setor da saúde.

Luxemburgueses no estrangeiro devem vacinar-se no país de residência

Henrique DE BURGO

A quota de vacinas que o Luxemburgo recebeu da União Europeia é para ser usada em residentes no Grão-Ducado. Desta forma, os luxemburgueses que residem no estrangeiro e os transfronteiriços não estão contemplados no plano luxemburguês de vacinação.

O esclarecimento foi feito pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselbron, em resposta a uma questão parlamentar apresentada pelo deputado Fernand Kartheiser, do ADR.

Os 0,14% de 400 milhões de vacinas a que o Luxemburgo teve direito foram determinados em função da população residente no país. Por essa razão, Jean Asselborn explica que os luxemburgueses que residem noutro país da União Europeia estão já incluídos na quota do país onde vivem.

Mais de 12 mil residentes na lista de espera para a vacina da Janssen Para além da campanha de vacinação geral, as autoridades abriram duas campanhas para voluntários, uma para a toma da vacina da AstraZeneca e outra para a Janssen.

