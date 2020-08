A taxa de sucesso do faro canino à infeção do coronavírus é superior a 80%. O Dubai já tem cães no aeroporto a rastrear quem chega A Bélgica e vários países vão adotar este novo método de deteção fácil e barato. O partido DP colocou a questão a Paulette Lenert.

Covid-19. Luxemburgo vai ter cães a detetar pessoas infetadas?

Paula SANTOS FERREIRA A taxa de sucesso do faro canino à infeção do coronavírus é superior a 80%. O Dubai já tem cães no aeroporto a rastrear quem chega A Bélgica e vários países vão adotar este novo método de deteção fácil e barato. O partido DP colocou a questão a Paulette Lenert.

As pessoas infetadas pela Covid-19 possuem um odor específico, indetetável ao nariz dos humanos, mas que os cães com o seu faro apuradíssimo são capazes de reconhecer. Isso mesmo ficou provado em experiências piloto em França, Inglaterra e Alemanha realizadas com cães já treinados para farejar certas doenças, explosivos ou estupefacientes.



O Dubai foi o primeiro aeroporto a utilizar patrulhas de cães farejadores para rastrear os passageiros que chegam ao país, para detetar quem está infetado. Os Emirados Árabes Unidos estão prontos também a fazê-lo bem como outros países. Um só cão é capaz de realizar o controlo de cerca de 200 pessoas por dia. Basta passar próximo delas. Não é necessário uma zaragatoa pelo nariz e boca a incomodar.

Cães detetam até falsos negativos

Este método de deteção do faro canino é tido como a nova arma eficaz, acessível e mais muito mais barata do que os testes, contra a propagação da epidemia. Por isso o Demokrathesc Partei já questionou a ministra da saúde Paulette Lenert por que o Luxemburgo não treina também cães farejadores para detetar a doença no aeroporto e na estação central. Mas, já lá vamos. Primeiro há que explicar como tudo funciona.

A taxa de sucesso do faro canino para a covid-19 ronda os “80% a 100%”, e “nalguns casos alcançámos os 100% de sucesso” realça o veterinário francês Dominique Grandjean, coordenador do estudo francês com estes animais, da Escola Nacional de Veterinária de Alfort, no Val-de-Marne à imprensa francesa.

“Estes animais detetam até falsos negativos”, sublinhou Grandjean que é também coronel e chefe do serviço de veterinária dos Sapadores Bombeiros de Paris. Os "falsos negativos" são pessoas que realizaram os testes de despistagem cujo resultado deu negativo, mas que depois dos cães os darem como infetados, realizaram de novo o teste, que de facto, acusou positivo, explicou este coronel dos Sapadores Bombeiros de Paris. Por vezes, quando os testes são feitos cedo demais não acusam a doença.

"A deteção dos cães não substitui os exames médicos mas é um meio complementar eficaz" diz este professor de veterinária numa reportagem da SIC Notícias, já que o faro dos bichos consegue detetar os casos assintomáticos e a doença mesmo antes da pessoa saber que está infetada. Tal ajuda a reagir rapidamente e isolar os casos de doentes.



Bélgica vai ter patrulhas de cães

A Bélgica anunciou hoje que o Ministério da Defesa irá treinar 12 equipas destes animais para farejar infetados com SARS-CoV-2 no país. Até dezembro os animais deverão estar “operacionais” para começarem a sua missão: identificar novos infetados em locais públicos.

Argentina, Brasil, Bélgica e Austrália também já realizaram treinos com cães farejadores, através da cooperação com o projeto ‘Nosais’ que envolve a equipa de Dominique Grandjean para colocar em ação este novo método de deteção "eficaz e mais barato", como tem afirmado à imprensa francesa este coronel. A colaboração tem sido feita com as entidades estatais destes países, frisa este veterinário.

A questão parlamentar do DP

O interesse desta nova arma contra o novo coronavírus já chegou ao Luxemburgo. Perante os estudos já realizados e provas dadas, o Demokratesc Partei (DP) colocou recentemente uma questão parlamentar à ministra da saúde Paulette Lenert sobre o assunto.

“Pode o Luxemburgo utilizar cães farejadores para limitar a propagação do coronavírus?”, perguntam os deputados Gusty GRAAS e Claude LAMBERTY do DP à governante.

“Este é método de deteção que pode ser especialmente útil em espaços públicos, como o aeroporto ou a estação central para limitar ainda mais a propagação do vírus”, consideram os deputados. De seguida questionam Paulette Lenert se não será “útil lançar um curso de formação semelhante no Luxemburgo e / ou providenciar, se for caso disso, a colaboração policial transfronteiriça?”

O Contacto questionou o Ministério da Saúde sobre a pergunta do DP, mas o seu porta-voz não pode responder justificando que trata-se de uma questão parlamentar a questão terá de ser primeiro respondida àquele partido.

Patrulhas caninas em ação na Córsega

Em França, as equipas de cães treinadas por Grandjean estão já a patrulhar certos locais da Córsega, como parques de campismo, enquanto o coronel aguarda a resposta das entidades nacionais e do gabinete do presidente francês Emmanuel Macron para alargar a ação dos seus cães.

Dominique Grandjean explica que é fácil treinar um cão para detetar a covid-19 que já esteja habituado a detetar odores de outras doenças como a malária ou certos cancros, ou cheiros de explosivos.

"O olfato dos cães é capaz de detetar um odor a 300 quilómetros é essa a diferença para o nosso olfato. Por exempo, se existem duas células cancerígenas num organismo humano, com os modelos corretos um cão consegue identificá-las", explica este professor de veterinária.

“O treino do cão pode ser muito rápido. Um cão já treinado para a deteção de explosivos, por exemplo, vai demorar apenas alguns dias, porque coloca mais um cheiro no nariz quando já tem cerca de 40 assimilados. Um cão pode fazer até 200 verificações por dia. Custa apenas um punhado de boa ração diária e carinho como recompensa de um bom trabalho”, explica à Paris Mach Dominique Grandjean.

Odor da covid-19 no suor

Os seres humanos exalam um odor específico às infeções de cada vírus quando estão infetados. O mesmo acontece com a covid-19. Nos testes pilotos franceses foram utilizadas amostras de suor de pessoas infetadas com SARS CoV-2 que foram apresentadas aos cães para “despertar neles este cheiro”. Nos testes os investigadores colocavam uma amostra do suor do infetado com Depois os investigadores colocavam uma amostra positiva para o novo coronavírus do suor junto com outras negativas numa sala. O cão deveria parar junto da amostra positiva para mostrar que a reconhecia entre outras.

"Uma das nossas interrogações era saber se o coronavírus provoca um odor específico no suor da pessoa infetada. Nos testes chegámos às sessões em que os cães acertavam 100% das vezes na amostra contamidada pelo coronavírus", revelou o professor Granjean numa entrevista à RFI.

"Ficou claro que os cães conseguem distinguir o cheiro da amostra positiva, seja em relação a amostras negativas de suor ou sem nenhum traço de transpiração", explicou. Seguiu-se a segunda fase da experiência, a validação que se mostrou também ser um sucesso.

