A informação foi revelada pelo Alto Comissário da Proteção Nacional, Luc Feller. Por isso, centro de vacinação anti-covid na sala Vitor Hugo só vai abrir três dias para a semana.

Covid-19. Luxemburgo vai receber menos vacinas do que o previsto

Susy MARTINS A informação foi revelada pelo Alto Comissário da Proteção Nacional, Luc Feller. Por isso, centro de vacinação anti-covid na sala Vitor Hugo só vai abrir três dias para a semana.

O centro de vacinação na sala Victor Hugo, em Limpertsberg, na cidade do Luxemburgo, só vai estar aberto três dias na próxima semana. Em causa está o facto de o Luxemburgo vir a receber menos vacinas contra a covid-19 do que inicialmente previsto. A informação foi revelada pelo Alto Comissário da Proteção Nacional, Luc Feller, aos microfones da rádio estatal 100,7.

Xavier Bettel visita primeiro centro de vacinação contra a covid-19 Espaço já está equipado e pronto para receber os primeiros a serem vacinados no Luxemburgo.

Segundo este responsável, a primeira entrega de vacinas deverá acontecer no sábado, dia 26 de dezembro, sendo que se prevê vacinar cerca de 1.300 pessoas nos três dias em que o centro vai estar aberto.

O alto comissário acrescenta que o número de pessoas vacinadas depende da quantidade de vacinas que chegam ao País, sendo que os números que são comunicados diminuem de dia para dia.

Dois terços dos convites para tomar a vacina contra a covid-19 estão a ser enviados para os profissionais do setor da saúde, e um terço para as pessoas que trabalham nos lares.

Luxemburgo. Profissionais de saúde já se inscrevem para serem vacinados As inscrições para receber a vacina a 28 e 29 de dezembro abriram ontem, e o pessoal de saúde do CHL reservou já cerca de um terço das quase mil doses disponíveis para este centro hospitalar.

Segundo as estimativas de Luc Feller, o Luxemburgo deverá ter no mês de janeiro doses suficientes para vacinar cerca de 6.000 pessoas. Ainda não se saiba ao certo quando é que os outros quatro centros de vacinação vão abrir no país.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.