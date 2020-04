Ministra da Saúde anunciou que só agora o Grão-Ducado está preparado para testar a população em massa.

Covid-19. Luxemburgo vai fazer 20 mil testes por dia

Ministra da Saúde anunciou que só agora o Grão-Ducado está preparado para testar a população em massa.

A ministra da Saúde, Paulette Lenert anunciou hoje que o Luxemburgo planeia realizar 20 mil testes por dia à população, já a partir de 19 de maio. Tal só será possível devido à parceria com o Instituto da Saúde do Luxemburgo. "Vamos implementar um novo teste, um desafio ambicioso, graças a um parceiro que nos permite fazer um acompanhamento detalhado."

Lenert afirmou ainda que toda a população poderá ser testada no espaço de um mês. A ministra explicou que os testes são "importantes" para impedir uma segunda vaga de infeções e que só agora o país conseguiu criar condições para o feito. "Conseguimos alavancar a mobilização tanto a nível vertical, com o apoio da investigação, como a nível horizontal, com as parcerias para realizar testes em grande escala, até 20 mil testes por dia", disse Lenert na conferência de imprensa desta manhã.

O projeto vai custar aos cofres do Estado 4,7 milhões de euros e serão criadas 17 estações de testes. Os testes estão a começar a ser realizados no setor da saúde, lares de idosos, construção civil e também no setor da educação. "Nesta altura de desconfinamento é muito importante este teste. Temos de aprender a viver com o vírus até haver medicamentos eficazes", reiterou a ministra.

"Precisamos de testar para isolar a população infetada, e travar a disseminação do novo coronavírus, e limitar a vida social a quem não está infetado. Temos de agir de modo preventivo para isolar os doentes e aos poucos a restante população poder recomeçar a trabalhar", acrescentou Lenert que admite que o vírus deverá continuar presente na vida da população.

A ministra acredita que a diminuição do número de novas pessoas infetadas é uma boa notícia, mas há que manter a disciplina para evitar a propagação do vírus, incluindo manter a distância de segurança durante o regresso ao trabalho, ou através dos testes em grande escala.





