As pessoas em questão vão receber cinco vouchers que podem ser usados em qualquer laboratório do Grão-Ducado.

Covid-19

Luxemburgo. Testes PCR gratuitos para quem não pode ser vacinado

Ana Patrícia CARDOSO As pessoas em questão vão receber cinco vouchers que podem ser usados em qualquer laboratório do Grão-Ducado.

O Ministério da Saúde anunciou que já a partir de segunda-feira, 27, as pessoas que não podem tomar a vacina contra a covid-19 vão beneficiar de testes PCR gratuitos.

O novo projeto de rastreio utiliza "vouchers de teste PCR covid-19" e destina-se a grupos de pessoas específicas: crianças residentes entre os 6 e 11 anos, pessoas com contra-indicações médicas à vacinação e estudantes vacinados que precisem de um PCR negativo para viajarem até uma universidade estrangeira.

Todos têm direito a cinco vouchers de testes PCR, que vão receber pelo correio, mediante pedido à Direção de Saúde, através do e-mail oficial.

Testes PCR com ou sem receita médica em três centros 'drive-in' A testagem em larga escala gratuita acabou oficialmente a 15 de setembro no Luxemburgo. No entanto, os Laboratórios Réunis continuam a testar em três centros de despistagem espalhados pelo país.

No caso das pessoas com contra-indicações, o pedido deve ser acompanhado de um atestado médico. Os vouchers podem ser utilizados em todos os laboratórios médicos acreditados no Luxemburgo (BioNext, Ketterthill, Laboratoires réunis) até 31 de dezembro.



Note-se que as crianças com menos de 12 anos já são testadas duas vezes por semana na escola.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.