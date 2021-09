Ainda não está decidido se os residentes mais idosos do Luxemburgo irão poder receber uma terceira dose da vacina. Um reforço vacinal contra a nova variante, como está já em vigor em França ou Israel.

Luxemburgo. Terceira dose da vacina? A decisão está para breve

"Continuamos à espera da decisão do Conselho Superior das Doenças Infeciosas e a decisão está iminente. Logo que esteja tomada nós vamos anunciá-la", declarou a ministra da Saúde, Paulette Lenert, na conferência de imprensa desta tarde onde foram apresentadas as novas medidas a entrar em vigor a 15 setembro.

Contudo, já há residentes a levar esta terceira dose. Na última semana, 48 pessoas receberam este reforço vacinal no país, de acordo com os dados oficiais do ministério da Saúde relatados no balanço semanal da pandemia entre 16 e 22 de agosto.

"Trata-se de casos especiais segundo as recomendações do Conselho Superior de Doenças Infeciosas (CSMI)", precisou fonte do ministério da Saúde ao Contacto.

Pessoas com sistema imunitário extremamente vulnerável, doentes imunodeprimidos, doentes com cancro ou transplantados encontram-se entre a população cujo risco de infeção é mais grave e arriscado e a quem pode ser prescrito e aconselhado o reforço vacinal, mais uma dose, além das duas que compõem o esquema vacinal completo.



