Covid-19. Luxemburgo sem vítimas mortais nas últimas 24 horas

Madalena QUEIRÓS Há 123 novos contaminados de acordo com os números divulgados este domingo.

A pandemia da covid-19 não causou mortes nas últimas 24 horas no Grão-Ducado. Mas há mais 123 pessoas contaminadas a registar, de acordo com os números divulgados, este domingo, pelas autoridades de saúde luxemburguesas. Um valor mais baixo que os 143 contaminados registados no dia anterior onde se verificaram duas vítimas mortais. A totalidade de infetados atinge o valor de 49. 400 no Grão-Ducado.

Ao todo, desde o início da epidemia já morreram 564 pessoas no Luxemburgo vítimas do coronavírus.

Nas últimas 24 horas foram realizados 7.769 testes , em comparação com 7.387 testes no dia anterior.

Já quanto à ocupação dos serviços hospitalares do Luxemburgo, registam-se 73 hospitalizações, um número mais baixo que no dia anterior. Destes pacientes 15 estão em em cuidados intensivos.

