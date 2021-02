Nas últimas 24 horas aumentou o número de hospitilizações no Grão- Ducado.

Covid-19. Luxemburgo sem vítimas mortais mas com 203 novos contaminados

Madalena QUEIRÓS Nas últimas 24 horas aumentou o número de hospitilizações no Grão- Ducado.

A covid-19 não causou qualquer morte nas últimas 24 horas no Luxemburgo. Mas 203 testes deram positivo dos 11.875 testes realizados. Desde o início da pandemia morreram 637 pessoas vítimas do coronavírus no Grão-Ducado.

De acordo com os números divulgados pelo Ministério da Saúde, cresceu o número de hospitalizações nos hospitais luxemburgueses: 67 pacientes estão em cuidados normais, mais três que no dia anterior e 19 estão nos cuidados intensivos, mais dois que no dia anterior.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.