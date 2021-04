Há 78 pessoas internadas em unidades hospitalares.

Covid-19. Luxemburgo sem registo de mortes no último dia

Há 78 pessoas internadas em unidades hospitalares.

De acordo com os números oficiais das autoridades de saúde, há 197 novos casos de covid-19 no Grão-Ducado, um registo inferior aos 215 do dia anterior. Foram realizados 9.172 testes.

Nas últimas 24 horas, não houve o registo de qualquer óbito mantendo-se o total de 785 vítimas mortais da pandemia no Luxemburgo.

Nos hospitais, há menos sete pessoas internadas face ao dia anterior. Agora são 110 os pacientes hospitalizados. Destes, 32 estão nos cuidados intensivos.

Até ao momento, 110.434 pessoas receberam a primeira dose da vacina e 42.986 têm a vacinação completa.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.