Nas últimas 24 horas registaram-se 106 novos casos de infeção nos 10.333 testes realizados, encontrando-se internadas 71 pessoas.

Covid-19. Luxemburgo sem mortes há quatro dias e com mais de 80 mil vacinados

Paula SANTOS FERREIRA Nas últimas 24 horas registaram-se 106 novos casos de infeção nos 10.333 testes realizados, encontrando-se internadas 71 pessoas.

Este sábado é o quarto dia consecutivo que o país não regista nenhuma morte associada ao vírus da pandemia. Nas últimas 24 horas realizaram-se 10.333 testes de rastreio e entre eles, 106 pessoas revelaram estar infetadas pelo SARS-CoV-2. Atualmente, a taxa de incidência da doença é de 16,10 casos por 100 mil pessoas e a taxa de positividade é de 1.03.

A nível de hospitalizações encontram-se internadas 71 doentes covid, dos quais 41 nos cuidados normais e 29 nos cuidados intensivos.

Covid-19. Número de infeções diminui nas escolas Segundo o relatório semanal divulgado esta sexta-feira pelo Ministério da Educação, houve 297 casos entre os dias 3 e 9 de maio.

Quanto à vacinação, nestas últimas 24 horas administraram-se 7.496 doses de vacinas, das quais 4.308 primeiras doses, e 3.188 segundas doses. No total, já foram administradas 277.379 doses de vacinas anti-covid. estando já vacinadas 81.347 pessoas, o mesmo é dizer que receberam as duas doses. Tendo apenas recebido ainda a primeira dose encontram-se 196.032 residentes.

Desde que foi detetado o primeiro caso de covid no país, em março passado já foram infetadas quase 70 mil pessoas, mais precisamente, 69. 028 residentes, e faleceram 806 pessoas no Grão-Ducado vítimas do novo coronavírus.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.