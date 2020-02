A situação poderá mudar a qualquer altura.

Covid-19. Luxemburgo sem medidas de contenção face à situação em Itália

A situação poderá mudar a qualquer altura.

O Luxemburgo está atento à evolução do novo coronavírus, chamado de Covid-19, em Itália, mas “para já” não reforça as medidas de contenção. Foi o que revelou esta manhã à Rádio Latina fonte do Ministério da Saúde.

A situação poderá mudar a qualquer altura, até porque as autoridades luxemburguesas participam esta tarde, por telefone, numa conferência organizada pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (CEPCD) para avaliar a situação europeia.

A partir daí o Ministério da Saúde não descarta emitir recomendações específicas destinadas aos viajantes provenientes ou com destino a algumas regiões italianas.

À Rádio Latina a mesma fonte lembra que não há nenhum caso de infeção no Luxemburgo. Por essa mesma razão o nível de alerta mantém-se inalterado, ou seja o risco de infeção é considerado baixo. Mas o Ministério da Saúde admite que a situação poderá ser alterada.

SM / MP