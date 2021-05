O número de pacientes hospitalizados com covid-19 desceu novamente.

Covid-19. Luxemburgo regista uma morte mas número de internados desce

O número de pacientes hospitalizados com covid-19 desceu novamente.

Segundo as autoridades de saúde, nas últimas 24 horas, há mais uma vítima mortal no Luxemburgo. Sobe assim para 812 o número de mortes, desde o início da pandemia. Em 420 testes PCR, apenas foi detetada uma pessoa com a infeção.

A pressão nos hospitais está a diminuir, com 34 pacientes hospitalizados, menos seis do que no dia anterior. Há 17 pacientes nos cuidados normais e outros 17 nos cuidados intensivos.

Até ao momento, já foram administradas 222.112 primeiras doses e 100.639 segundas doses.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.