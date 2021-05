Nos hospitais do Grão-Ducado, há 51 pacientes internados com covid-19.

Covid-19. Luxemburgo regista uma morte e 67 novos casos

As autoridades de saúde anunciaram uma morte nas últimas 24 horas devido à covid-19. Nesse período, houve 67 novas infeções detetadas num universo de 10.397 testes PCR realizados.



O número de pacientes internados desceu de 59 para 51 nos hospitais do Luxemburgo. Nos cuidados intensivos, há 18 pessoas em estado considerado delicado, menos três do que no dia anterior.

Em relação à vacinação, já foram administradas 213.291 primeiras doses e 90.771 segundas doses.

