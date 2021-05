Há 86 pessoas hospitalizadas.

Covid-19. Luxemburgo regista uma morte e 162 novos casos

O Luxemburgo voltou a registar uma morte devido à covid-19 e o número total subiu para os 801 óbitos.



De acordo com as autoridades de saúde, há 162 novos casos de covid-19 de um total de 8.667 testes PCR realizados nas últimas 24 horas.

Nos hospitais, há agora 86 pacientes internados com covid-19, menos dois do que no dia anterior. Destes, 33 estão nos cuidados intensivos.

Até ao momento, já foram administradas 220.251 doses da vacina, sendo que 160.427 correspondem à primeira dose.

