Covid-19. Luxemburgo regista uma morte e 159 novos casos

O Luxemburgo registou nas últimas 24 horas um óbito e foram detetados 159 novos casos num total de 7.259 testes realizados. No total, são já 593 as pessoas que morreram no Grão-Ducado devido à covid-19.



Apesar de o número diário de mortes e novas infeções terem baixado, há agora 64 pessoas hospitalizadas, mais sete do que no dia anterior. Nos cuidados normais, estão internadas 50 pessoas, enquanto que nos cuidados intensivos encontram-se 14 pacientes.

A taxa de positividade situa-se em 2,19%.

