Covid-19. Luxemburgo regista três mortes e 239 infetados

Número de internamentos subiu para 81.

O Luxemburgo registou, nas últimas 24 horas, mais três mortes por covid-19 e 239 infeções, num universo de 11.560 testes realizados. A taxa de positividade foi de 2,07% e a de reprodução de 1,05%.

No que respeita aos internamentos, o número subiu para 81 doentes, mais três que ontem, 17 dos quais em cuidados intensivos, mais dois do que no dia anterior.

Desde o início da pandemia, no Grão-Ducado, já morreram 637 pessoas devido à covid-19.

