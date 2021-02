Na terça-feira houve um aumento de 142 novas infeções em relação ao dia anterior mas os internamentos diminuiram.

Covid-19. Luxemburgo regista mais três mortes e 324 novas infeções

Paula SANTOS FERREIRA Na terça-feira houve um aumento de 142 novas infeções em relação ao dia anterior mas os internamentos diminuiram.

A taxa de positividade entre os testes de rastreio realizados aumentou nas últimas 24 horas. Dos 12.516 testes PCR realizados 324 acusaram positivos, enquanto na segunda-feira se registaram 182 positivos entre os 9.597 testes realizados. A taxa de positividade é agora de 2,59%, contra a de 1,90% do dia anterior. Desde março 54.678 pessoas foram infetadas com o novo coronavírus.

Diariamente continuam a falecer doentes covid-19 no Grão-Ducado. Nas últimas 24 horas houve mais três óbitos, no dia anterior faleceu uma pessoa. No total a pandemia provocou a morte de 632 pessoas no país.

O número de internamentos nos hospitais luxemburgueses está estável, com menos pacientes nos cuidados normais, 64 doentes contra os 66 da véspera, e 16 nos cuidados intensivos (17 no dia anterior).

