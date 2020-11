No total, a epidemia já provocou 294 mortes e 32 8873 infeções. O número de doentes nos cuidados intensivos aumentou para 44.

Covid-19. Luxemburgo regista mais seis mortos e 773 novas infeções

Redação No total, a epidemia já provocou 294 mortes e 32 8873 infeções. O número de doentes nos cuidados intensivos aumentou para 44.

Em 24 horas faleceram mais seis doentes com complicações ligadas à covid-19 e registaram-se 773 novas infeções, entre os 12 845 testes de rastreio realizados na quarta-feira. Mais 157 novos casos do que os detetados terça-feira. O balanço da evolução da epidemia no país continua a mostrar que os níveis de infeções continuam elevados, com uma taxa de positividade de 6% e 9 175 infeções ativas no país.

A nível hospitalar encontram-se 223 pessoas internadas, 179 pessoas internadas nos cuidados normais, menos 3 doentes do que terça-feira, e 44 doentes graves nas unidades dos cuidados intensivos, mais um do que no dia anterior.





