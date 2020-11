Com estes números, o Grão-Ducado totaliza 300 mortes desde o princípio da pandemia.

Covid-19. Luxemburgo regista mais seis mortos e 535 novas infeções

No dia em que o Luxemburgo chegou às 300 mortes, as autoridades de saúde anunciaram mais seis óbitos nas últimas 24 horas. Registaram-se 535 novas infeções, entre os 11.431 testes de rastreio realizados na quinta-feira. São menos 238 casos do que os detetados quarta-feira.

O balanço continua a mostrar que os níveis de infeções são elevados, com uma taxa de positividade de 4,67% e uma taxa de reprodução de 0,97%.

A nível hospitalar encontram-se 220 pessoas internadas, 179 pessoas internadas nos cuidados normais, menos 2 doentes do que quinta-feira, e 43 doentes graves nas unidades dos cuidados intensivos, menos um do que no dia anterior.

