Há menos quatro pacientes nos cuidados intensivos.

Covid-19. Luxemburgo regista mais seis mortes e 339 casos

Há menos quatro pacientes nos cuidados intensivos.

O Luxemburgo registou este sábado mais seis óbitos associados à covid-19 e 339 novos casos de infeção, num total de 13.849 testes de diagnóstico realizados na sexta-feira. Com estes números, o total de mortes sobe para 440.

O número de internados desceu ligeiramente com 218 pessoas hospitalizadas, 179 nos cuidados normais e 39 nos cuidados intensivos, menos quatro do que no dia anterior.

De acordo com as autoridades de saúde, a taxa de positividade está nos 2,45%.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.