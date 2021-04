Até ao momento, já foram administradas 170.038 vacinas.

Covid-19. Luxemburgo regista dois óbitos e 209 novos casos

De acordo com as autoridades de saúde, foram detetados 209 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas num total de 8.922 testes PCR realizados. Como no último boletim, há o registo novamente de duas vítimas mortais do vírus.

Em unidades hospitalares, estão 112 pessoas, com 34 destes pacientes nos cuidados intensivos.

Até ao momento já foram administradas 170.038 vacinas, sendo que 46.901 correspondem à segunda dose.

