Covid-19. Luxemburgo regista cinco mortes e 52 casos positivos em 24 horas

Paula SANTOS FERREIRA No dia de Natal realizaram-se apenas 1.056 testes de rastreio e houve 165 pessoas que não puderam festejar a data com a família por estarem hospitalizadas.

O Ministério da Saúde já divulgou há pouco os últimos números da pandemia no país, relativos ao dia de Natal. Nos 1.056 testes de rastreio realizados no dia 25 de dezembro, 52 acusaram positivo para a infeção pelo novo coronavírus, o que significa que a taxa de positividade é de 4,92. Estes são número muito inferiores aos registados na quinta-feira com 253 novos casos positivos em 9.081 testes.

O número de pessoas hospitalizadas devido à pandemia não sofreu grandes alterações. No total, estão agora internadas 165 pessoas que por isso mesmo, não puderam passar o dia de Natal com a família. Destas 130 encontram-se nos cuidados normais e 35 estão internadas nas unidades de cuidados intensivos.

A situação mantém-se estabilizada no País que hoje inicia um novo confinamento rigoroso, com o recolher obrigatório a começar às 21h00 e até às 06h00 da manhã. Também esta manhã chegaram ao Luxemburgo as primeiras vacinas anti-covid.

