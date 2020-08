Não existem alterações no número de pessoas que estão atualmente em cuidados intensivos.

Covid-19. Luxemburgo regista 98 novos casos e duas mortes nas últimas 24 horas

O Luxemburgo regista, este sábado, dia 1 de agosto, mais 98 novos casos de infeção provocada pelo novo coronavírus, totalizando 6.695 pacientes infectados com covid-19 desde o primeiro caso confirmado. A taxa de transmissão diminuiu de 1 para 0,98.

O último relatório do ministério da Saúde revela ainda que o número de mortos subiu para 116, mais dois de que no dia anterior. Dos 98 novos casos, 77 são residentes.

Portugal. Novas regras para o tráfego aéreo entraram hoje em vigor O tráfego aéreo continua aberto com os países que integram a União Europeia, os países associados ao Espaço Schengen (Liechtenstein, Noruega, Islândia e Suíça) e o Reino Unido.

Segundo os números publicados 425.227 pessoas foram testadas no Luxemburgo desde o início do surto. Só no dia de ontem, foram efetuados 10.373 testes adicionais. Não existem alterações no número de pessoas que estão atualmente em cuidados intensivos (7), nem nas que estão sob cuidados padrão (48).



