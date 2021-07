Não há registo de mortes.

Covid-19

Luxemburgo regista 89 novas infeções num dia

Ana Patrícia CARDOSO Não há registo de mortes.

De acordo com os dados oficiais lançados pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira, 20, o Luxemburgo conta com mais 89 casos, de um total de 7.399 testes realizados no último dia.

Não há mortes a lamentar, o número de óbitos mantém-se nos 821.

Estão hoje 19 pessoas internadas, 13 em enfermaria e seis nas unidades de cuidados intensivos. É um aumento considerável desde ontem, em que estavam 13 pessoas nos hospitais do Grão-Ducado.

Até ao momento, o país já administrou 659.868 vacinas contra a covid-19.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.