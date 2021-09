Não há mortes a lamentar.

Covid-19

Luxemburgo regista 85 novos casos no último dia

Ana Patrícia CARDOSO

Nesta quinta-feira, 9, os dados oficias do Ministério da Saúde dão conta de 85 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas, de um total de 3.607 testes.

Não houve mortes por causa do vírus no último dia, deixando o número total de óbitos no Grão-Ducado em 833.

Estão agora 27 pessoas internadas em enfermaria, uma a menos que no dia anterior, e os mesmo dez pacientes nas unidades de cuidados intensivos. 770.501 doses a vacina contra a covid-19 já foram administradas no Luxemburgo, sendo que 395.887 pessoas têm agora a vacinação completa.

