Os internamentos diminuíram mas há mais doentes nos cuidados intensivos. Os contactos rastreados diminuíram por falta de profissionais e as infeções ativas aumentaram. Xavier Bettel deverá falar ao país muito em breve.

Luxemburgo 2 min.

Covid-19. Luxemburgo regista 659 novas infeções e mais três mortes

O número de pessoas falecidas no país devido à covid-19 já atingiu as 180, desde o início da pandemia. Desde o dia um de novembro contabilizam-se 16 mortes, em seis dias. Quinta-feira testaram positivo ao novo coronavírus 659 pessoas, menos 144 do que quarta-feira, e também houve menos três óbitos.

Já ao nível das infeções, nos primeiros seis dias de novembro foram detetadas 3874 novas infeções, das 23 224 pessoas infetadas desde março.

Os 659 novos casos acusaram positivos entre os 12.338 testes realizados, o que significa uma taxa de positividade de 5,33, menor do que a de ontem. A taxa de transmissão (RT eff) mantém-se 1,oo, ou seja, um infetado contamina em média uma pessoa.

Infeções ativas aumentam

As infeções ativas no país aumentaram subindo para 9.532. As hospitalizações nos serviços normais diminuíram para 180, quarta-feira estavam 193 pessoas internadas, no entanto, mais dois pacientes deram entrada nas unidades de cuidados intensivos, sendo agora 38. No país existe um total de 100 camas, normalmente de cuidados intensivos.

Um dos problemas atuais no combate à epidemia no Luxemburgo é o rastreamento dos contactos de pessoas infetadas. Das 659 pessoas que testaram positivo foram identificados 58 contactos. Isto porque como confirmou esta sexta-feira o diretor da Saúde, Jean-Claude Schmit, há falta de profissionais nas equipas de rastreamento e "desde há quatro ou cinco dias" que é impossível identificar e contactar todas as pessoas que estiveram em contacto com os infetados.

Estes serviços atravessam uma "fase difícil" mas este responsável acredita que daqui a "dois ou três dias" tudo voltará ao normal. Até lá, as pessoas testadas mal recebam o resultado positivo devem entrar em auto-isolamento e contactar com quem estiveram, sobretudo frente a frente e por mais de 15 minutos. E estes devem entrar em quarentena.

Anúncios para breve

O primeiro-ministro Xavier Bettel prometeu falar ao país no final desta semana, a qual disse ser "o momento da verdade", o que poderia ter acontecido durante o dia de hoje, após o conselho do Governo, tanto mais após os números elevados de infeções de ontem. Afinal tal não aconteceu.

Contudo, deverá fazê-lo muito em breve e se a tendência das infeções não mostrar uma diminuição dos novos casos, o primeiro-ministro e a ministra da Saúde já tem preparados um conjunto de medidas mais robustas para acionar rapidamente, como já anunciaram. Para que os hospitais não entrem em rutura. Para já, está iminente a ativação da fase 4 do plano de contingência hospitalar.

