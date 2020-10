O número de novas infeções baixou ligeiramente mas o número de pacientes hospitalizados em estado grave aumentou.

Covid-19. Luxemburgo regista 516 novos infetados e um óbito

O número de novas infeções baixou ligeiramente mas o número de pacientes hospitalizados em estado grave aumentou.

O balanço das últimas 24 horas pelas autoridades de saúde dá conta de 516 novas infeções quando foram efetuados 8936 testes. É um ligeiro descréscimo no número de pacientes infetados.

Com uma nova morte, o Luxemburgo acumula 141 óbitos desde o começo da pandemia.

Contudo, o retrato no que diz respeito ao número de hospitalizações não é o melhor. Neste momento, estão 86 pessoas internadas, mais 25 do que no dia anterior. Destas, 10 estão em estado grave nos cuidados intensivos. Ou seja, mais dois pacientes.





