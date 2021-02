Há menos casos do que na terça-feira e as hospitalizações continuam a diminuir. A pandemia já fez 588 mortes no País.

Covid-19. Luxemburgo regista 199 novas infeções e mais uma morte

Paula SANTOS FERREIRA

Na quarta-feira registaram-se 199 novos casos positivos entre os 9304 testes de rastreio realizados no País. Menos infeções diárias do que na terça-feira mas a taxa de positividade aumentou para 2,14 contra a 1,92 do dia anterior.

Há a lamentar mais um morte o que eleva para 588 o número de óbitos associados à covid-19 no Luxemburgo desde o início da pandemia. As infeções são já 51330 desde março.

Os internamentos desceram, estando agora 97 pessoas nos cuidados normais, das quais 23 em isolamento e 13 pessoas nos cuidados intensivos, menos uma do que ontem.

Na quarta-feira foram vacinadas contra a covid 1155 pessoas. No total já são 15 407 as doses administradas.

O número de infeções ativas também diminuiu para 2 431 no País.

