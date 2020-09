Há mais de um mês que o Luxemburgo não regista qualquer morte associada ao novo coronavírus.

Covid-19. Luxemburgo regista 14 casos positivos em 706 testes realizados

Há mais de um mês que o Luxemburgo não regista qualquer morte associada ao novo coronavírus.

Esta segunda-feira o Luxemburgo registou mais 14 casos positivos de covid-19 entre os 706 testes realizados a residentes.

O número de hospitalizações aumentou, com um total de 36 pessoas, mais 17 do que no dia anterior. Apenas três pacientes estão a receber cuidados intensivos, mais dois do que no domingo.



Há mais de um mês que não há qualquer morte a registar, mantendo-se o balanço inalterado nas 124 vítimas da pandemia.

Até esta segunda-feira, dia 28 de setembro, o Grão-Ducado regista 1.124 infecções ativas e 7.128 casos considerados curados.

