Covid-19. Luxemburgo regista 101 mortes

Com o novo óbito, o Grão-Ducado ultrapassa assim a barreira dos 100 mortos. Mas o número das pessoas recuperadas sobe para 3.550.

O Luxemburgo registou nas últimas 24 horas seis novos casos de covid-19, apresentando agora um total de 3.877 casos de contágio, segundo dados oficiais deste sábado publicados no portal da Saúde, em sante.lu.



De acordo com o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, o número de óbitos associados à covid-19 também aumentou para 101, mais uma vítima mortal do que na sexta-feira.

O número de pessoas recuperadas da doença subiu hoje para 3.550. São mais 24 pessoas curadas nas últimas 24 horas.

Há neste momento 226 (-29) pessoas com uma infeção ativa. Cento e dois doentes estão internados, dos quais 15 (-6) em unidades de cuidados intensivos.



