Covid-19. Luxemburgo regista 100 mortos

Manuela PEREIRA O número de pessoas recuperadas da doença subiu hoje para 3.505. São mais 53 pessoas curadas Nas últimas 24 horas.

O Luxemburgo registou nas últimas 24 horas oito novos casos de covid-19, apresentando agora um total de 3.859 casos de contágio, segundo dados oficiais desta quinta-feira publicados no portal da Saúde, em sante.lu.

De acordo com o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, o número de óbitos associados à covid-19 também aumentou para 100, mais duas vítimas mortais do que na quarta-feira.

Há neste momento 255 (-46) pessoas com uma infeção ativa. Cento e onze (-7) doentes estão internados, dos quais 21 (+1) em unidades de cuidados intensivos.

Por outro lado, 868 (+8) pessoas tiveram alta hospitalar desde 29 de fevereiro, dia do primeiro caso diagnosticado no Grão-Ducado.

Nas últimas 24 horas foram realizados 1.350 testes de despistagem à covid-19, elevando o número de pessoas testadas para 51.883, das quais 10.885 não moram no Luxemburgo.

Face a uma diminuição de novos contágios, o Luxemburgo iniciou o plano de redução do confinamento, no dia 20 de abril. Nesse dia retomou a atividade do setor da construção civil e reabriram as lojas de jardinagem, bricolage e os centros de reciclagem.

Nesta segunda-feira, dia 4 de maio, foi iniciada a retoma escolar, com o regresso às aulas presenciais dos finalistas do ensino secundário.

Os profissionais de saúde também podem desde essa dia realizar consultas não urgentes.

A partir da próxima segunda-feira, dia 11 de maio, o Luxemburgo deixa cair a palavra de ordem “fique em casa”, permitindo, de novo, o contacto social.

Os cidadãos podem receber até seis pessoas em suas casas. No exterior, serão autorizados agrupamentos de até 20 pessoas, desde que se cumpra a distância social de dois metros. Uma medida que é válida apenas para os locais públicos, não abrangendo os jardins dos particulares.

Ainda no dia 11 de maio regressam às aulas presenciais, as restantes turmas do ensino secundário.

Esse dia marca também o regresso ao trabalho de cabeleireiros, barbeiros e de esteticistas.

Será também permitida a prática de alguns desportos que não envolvam contacto físico.

No dia 25 de maio reabrem creches e restantes estruturas de acolhimento extracurricular para acompanhar o regresso às aulas presenciais dos mais pequenos, do ensino fundamental (pré-escolar e primária).

Hotéis, restaurantes e cafés ficam para já excluídos desde plano de reabertura.

O governo equaciona uma abertura no dia 1 de junho, mas sem dar garantias.O teletrabalho continua a ser recomendado pelo governo.

Os eventos públicos estão suspensos até ao dia 31 de julho.6:09.



