Há três semanas e meia que não se regista nenhuma morte pela infeção no país, onde há apenas um doente nos cuidados intensivos.

Covid-19. Luxemburgo regista 10 novas infeções e mais dois internamentos

Paula SANTOS FERREIRA Há três semanas e meia que não se regista nenhuma morte pela infeção no país, onde há apenas um doente nos cuidados intensivos.

A diminuição acentuada de novos casos de infeção pela covid-19 que se registava nos últimos dois dias no Grão-Ducado terminou nesta quarta-feira. Nas últimas 24 horas uma dezena de pessoas testou positivo elevando para 4.085 o número de doentes da covid-19.

Após uma terça-feira com três novos casos, uma segunda-feira com dois novas pessoas infetadas, esta quarta-feira as infeções aumentaram. No fim de semana, domingo registaram-se sete novos casos, menos um do que no sábado.

Mas hoje há também dois recordes a registar: o número de testes realizados em 24 horas, 7.202 testes elevando para 124.071 o total destas análises realizadas entre a população do Luxemburgo desde o início da pandemia; e o do período sem óbitos pela doença, já lá vão três semanas e meia. O Grão-Ducado mantém até agora 110 mortes pela doença desde o passado dia 24 de maio.

“Mais de 97% da população do Luxemburgo ainda corre o risco de ser infetada” A razão? “Porque não esteve em contacto com o novo coronavírus e não ganhou anticorpos”, explica o investigador Rejko Krüger, coordenador do estudo Con-Vince, nesta entrevista ao Contacto, onde frisa que a máscara e a distância social vieram para ficar, até à vacina.

Atualmente o país conta com 40 casos ativos ou seja, mais três do que na terça-feira. Mais dois doentes necessitaram de ser hospitalizados, são agora 17, mas apenas um doente está nos cuidados intensivos.

Até agora 3.935 pessoas estão curadas da doença.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.