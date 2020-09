A medida de isolamento é aplicada às pessoas com uma infeção confirmada pela covid-19, que devem permanecer isoladas em casa.

Covid-19. Luxemburgo reduz quarentena para dez dias

Diana ALVES A medida de isolamento é aplicada às pessoas com uma infeção confirmada pela covid-19, que devem permanecer isoladas em casa.

Vai passar de 14 para 10 dias, segundo decisão tomada hoje pelo Governo, reunido em Conselho de Ministros.

A medida de isolamento é aplicada às pessoas com uma infeção confirmada pela covid-19, que devem permanecer isoladas em casa. As alterações agora propostas pelo Executivo preveem que as pessoas infetadas façam um novo teste a partir do sexto dia. Se o resultado for negativo, o isolamento termina.

Já o período de quarentena mantém-se inalterado.

A quarentena é decretada a pessoas que tenham tido contactos próximos com uma pessoa contaminada. Estas pessoas devem ficar em casa durante sete dias a partir do último contacto com o infetado. Nestes casos a Inspeção Sanitária emite uma baixa médica. Durante aquele período, todos os contactos desprotegidos devem ser evitados. Ao quinto dia, devem fazer o teste de diagnóstico à covid-19.

Por outro lado, o Governo decidiu ainda hoje atribuir a licença por razões familiares a um dos pais cuja criança seja colocada em isolamento ou em quarentena.

As alterações à lei sobre as regras da covid-19, têm de ter o aval do Parlamento. O que deverá acontecer na próxima terça-feira.



*com Manuela Pereira

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.