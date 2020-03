Covid-19. Luxemburgo recebe sete doentes graves vindos do Grand Est

Os doentes em estado crítico estão a ser transferidos de helicóptero, desde a região francesa Grand Est, para os serviços de reanimação médicos do Grão-Ducado. A região francesa vive uma situação dramática.

Paula SANTOS FERREIRA Os doentes em estado crítico estão a ser transferidos de helicóptero, desde a região francesa Grand Est, para os serviços de reanimação médicos do Grão-Ducado. A região francesa vive uma situação dramática.

Sete doentes em estado crítico, infetados pelo coronavírus, estão a ser transferidos dos hospitais do Grand Est, que já não têm camas nos cuidados intensivos para acolher estas pessoas. Sem assistência respiratória os pacientes poderão não sobreviver.

A transferência do pacientes de Mulhouse para o Grão-Ducado "irá ser feita de helicóptero nas próximas horas", avançou domingo à noite Jérôme Salomon, diretor-geral da saúde em França, numa comunicação ao país. No entanto, ainda não se sabe em concreto que unidades hospitalares do Luxemburgo irão acolher estas pessoas.

"Le Luxembourg, la Suisse et l'Allemagne" vont accueillir "des malades graves dans leurs hôpitaux", selon Jérôme Salomon pic.twitter.com/A8QZsmTOwk — BFMTV (@BFMTV) March 22, 2020

"As equipas médicos e logísticas do Luxemburgo estão em contacto para organizar esta operação e eu agradeço-lhes imenso. Um muito obrigado aos nossos vizinhos por esta solidariedade", declarou.

A ministra da Família e Integração do Luxemburgo, Corinne Cahen, também já confirmou esta informação na rede social Twitter.

Também a Alemanha e a Suíça estão a acolher doentes desta região francesa que é a mais afetada pela epidemia, com 1977 pessoas internadas nos seus hospitais, contabilizando já 230 mortos. Numa primeira fase, 13 doentes foram transferidos para os hospitais alemães e seis para a Suíça, indicou Jerôme Salomon voltando a agradecer "a solidariedade dos países vizinhos".

