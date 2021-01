O anúncio foi feito pela ministra da Saúde sexta-feira à noite.

Covid-19. Luxemburgo recebe 1.200 doses da vacina da Moderna na segunda-feira

Depois da vacina da Pfizer é agora a vez da vacina contra a covid da Moderna chegar ao Luxemburgo.

Na próxima segunda-feira, dia 11, serão entregues 1.200 doses desta outra vacina que vêm reforçar as doses da Pfizer para continuar o Plano de Vacinação no País. O anúncio foi feito pela ministra da Saúde Paulette Lenert sexta-feira à noite, indica a RTL que avança com a notícia.

A entrega de mais uma tranche de vacinas anti-covid, desta vez da Moderna acontece depois da União Europeia (UE) ter dado autorização para a distribuição desta vacina da Moderna pelos 27 estados-membros da UE.

No total são seis as empresas farmacêuticas que desenvolveram vacinas contra a pandemia com quem a União Europeia tem acordos.

A vacina da Pfizer foi a primeira a ser distribuída cabendo ao Luxemburgo receber cerca de 420 mil doses.

No total, e entre todas as vacinas que irão estar disponíveis o Luxemburgo receberá cerca de "um milhão de doses", durante os próximos meses, como anunciou o primeiro-ministro Xavier Bettel esta semana.





