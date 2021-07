Há um mês que não se registam mortes por causa do vírus.

Covid-19

Luxemburgo. Quase 400 novos casos nas últimas 72 horas

Ana Patrícia CARDOSO Há um mês que não se registam mortes por causa do vírus.

No início da semana, o Ministério da Saúde faz o balanço dos últimos três dias, uma vez que o Governo deixou de divulgar dados ao fim de semana. Assim, os dados oficiais dão conta de 398 nas infeções nas últimas 72 horas, de um total de 13.342 testes realizados. 194 casos foram registados na sexta-feira, 195 no sábado e nove no domingo.

Há um mês que não se registam mortes por covid-19, logo o número total de óbitos no Grão-Ducado mantém-se em 818, desde o início da pandemia.

Estão duas pessoas internadas em enfermaria e um paciente na unidade cuidados intensivos.

350.904 pessoas receberam a primeira dose de vacina no Luxemburgo, enquanto que 255.405 residentes estão agora com a vacinação completa.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.