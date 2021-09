Regra geral, as viagens não essenciais não são autorizadas para o Luxemburgo por residentes dos EUA, Israel, Japão, Albânia, Arménia, Kosovo, Sérvia, Montenegro, Líbano, entre outros.

Luxemburgo prolonga restrição de entrada de cidadãos de países terceiros até final do ano

O Governo luxemburguês decidiu prolongar a restrição temporária de entrada no Grão-Ducado de cidadãos de países terceiros até 31 de dezembro de 2021. A medida foi anunciada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e diz respeito a quem tenha residência fora da União Europeia.

O ministério explica que a lista atualizada de países sujeitos a restrições estará disponível entre entre esta quarta-feira (22 de setembro) e 31 de dezembro, no site covid19.lu. Regra geral, as viagens não essenciais não são autorizadas para o Luxemburgo por residentes dos EUA, Israel, Japão, Albânia, Arménia, Kosovo, Sérvia, Montenegro, Líbano, entre outros.

Entre os países cujos residentes podem continuar a entrar no Grão-Ducado incluem-se a Arábia Saudita, Bósnia-Herzegovina, Austrália, Canadá, China (aguarda ainda aprovação de reciprocidade da UE), Coreia do Sul, Jordânia, Moldávia, Nova Zelândia, Qatar, Singapura, Ucrânia, Uruguai, Hong Kong, Macau e Taiwan.

Governo prolonga medidas sanitárias para quem chega ao Luxemburgo de avião As atuais medidas sanitárias em vigor no aeroporto do Findel foram prolongadas até ao próximo dia 18 de outubro.

Para quem for autorizado a entrar no país (12 anos ou mais) por via aérea deverá apresentar um destes três documentos: certificado de vacinação completa, certificado de recuperação da covid-19 com prazo de seis meses ou teste com resultado negativo à covid-19.



