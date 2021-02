A previsão é feito no relatório da Task Force covid-19 que já foi entregue ao Governo luxemburguês.

Luxemburgo 2 min.

Covid-19.Luxemburgo prevê novo pico de 500 casos por dia em maio

Madalena QUEIRÓS A previsão é feito no relatório da Task Force covid-19 que já foi entregue ao Governo luxemburguês.

O número diário de contaminados com a covid-19 poderá vir a triplicar no mês de maio. Esta é uma das previsões do último relatório da Task Force Research Luxembourg Covid-19. "As projecções indicam um possível novo pico de casos diários de cerca de 500 casos por dia, em maio", pode ler-se neste relatório. Uma previsão justificada pelo aumento da percentagem de casos com variante inglesa no Grão-Ducado. "A actual situação epidémica está a evoluir para uma potencial epidemia impulsionado pelas variantes de vírus mais contagiosas", sublinham os especialistas. "A evolução durante a semana em curso, última semana de fevereiro, indica que a dinâmica da epidemia está mais avançada progredindo para uma fase mais volátil com evidências de uma potencial recuperação da epidemia com base em variantes de vírus mais contagiosas", escreve-se o relatório. "Os casos diários apresentam uma tendência crescente contínua apesar do encerramento da escola durante as últimas duas semanas, o que se previa que iria diminuir a interacções e, portanto, infecções. Assim, a tendência linear dos casos cumulativos estimada por de encaixe da curva aumentou novamente para 154 casos/dia (em comparação com 147 casos/dia da semana passada projecção)", acrescenta o documento. Há mais 2927 casos no número total de casos activos estimados . Assim, as projecções do modelo a médio prazo para casos diários revelam "uma tendência mais pessimista em comparação com a projecção da semana passada".

"A estimativa actual para a prevalência de mais variante contagiosa do vírus britânico de 57% para a segunda semana de Fevereiro está muito próxima da projecções anteriores da semana passada com as interacções sociais ligeiramente reduzidas de 3% em comparação até ao início de Fevereiro", lê-se no relatório. Assim "considerando a uma variante mais contagiosa do vírus do Reino Unido indica um perigo substancial de uma epidemia ricochete", pode ler-se no relatório.

Por tudo isto a Task Force apela ao reforço da redução das "interacções físicas, respeitando as medidas de higiene e a participação activa em testes em larga escala, agora mesmo essenciais para suprimir esta potencial recuperação da epidemia".

A análise indica ainda que, apesar do período de férias passado, "a situação epidémica se encontra a um nível volátil". Assim, "as evidências do ponto de viragem previsto na dinâmica da epidemia manifestaram-se e a presença da variante mais contagiosa do vírus do Reino Unido comporta o perigo de uma epidemia significativa recuperação e torna os esforços sociais em curso essenciais para estabilizar o estado epidémico novamente".

Os especialistas apontam assim a necessidade de "um acompanhamento rigoroso da dinâmica da epidemia e dados representativos sobre as variantes do vírus, durante as próximas semanas para avaliar o regime epidémico".





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.