Ainda não se sabe se uma terceira dose da vacina anticovid-19 vai ser necessária, mas se for o caso, o Luxemburgo está preparado. Quem o diz é a ministra da Saúde, Paulette Lenert, numa resposta parlamentar ao deputado do ADR, Jeff Engelen.

Luxemburgo preparado em caso de necessidade da terceira dose da vacina

O primeiro fator a ter em conta é o das variantes do SARS-CoV-2. Segundo a ministra, é possível que as atuais vacinas não sejam eficazes contra as novas variantes.

E depois a ciência ainda não tem resposta para inúmeras dúvidas sobre a vacinação. Durante quanto tempo é que se é imune? Uma pessoa pode ser inoculada com uma terceira dose com a mesma vacina ou é preciso mudar de fármaco? Que pessoas é que precisam de uma terceira dose? Os idosos, as pessoas vulneráveis ou toda a população? Perguntas para as quais a ministra diz ainda não ter resposta, daí querer esperar pela conclusão de vários estudos que estão a ser levados a cabo.

Por enquanto Luxemburgo não vai combinar duas vacinas diferentes Vários países já fazem o cruzamento de vacinas contra a covid-19, incluindo França, Alemanha e Portugal.

Mas a ministra da Saúde garante que caso seja necessária uma terceira dose, o Luxemburgo tem várias opções para garantir doses do fármaco ‘anticovid’ para os próximos meses e até um ano.

A responsável pela pasta da Saúde diz ainda que caso sejam só as pessoas de idade ou vulneráveis então o processo irá passar pelos médicos de família, mas caso seja necessário vacinar toda a população, então irá continuar com os centros de vacinação, como atualmente. Paulette Lenert sublinha que o Luxemburgo continua a não querer introduzir uma obrigatoriedade de vacinação.

Se no Luxemburgo, a ministra da Saúde não descarta uma terceira dose da vacina anticovid-19, em Portugal a sua homóloga admite que pode vir a fazer parte do programa de vacinação.

Marta Temido afirmou, esta segunda-feira num programa do canal televisivo SIC, que a vacina contra a covid-19 possa no futuro fazer parte do programa português de vacinação.



