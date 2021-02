Testes rápidos serão introduzidos brevemente nas escolas.

Covid-19. Luxemburgo poderá ter testes rápidos à venda nos supermercados

Susy MARTINS Testes rápidos serão introduzidos brevemente nas escolas.

O Ministério da Saúde está a testar desde a semana passada a eficácia de algumas marcas de testes rápidos realizados através da saliva. Um dos objetivos é introduzir estes testes nas escolas, mas o Governo admite alargar à população geral, através da venda em supermercados.

Segundo declarações recentes do Diretor da Saúde, Jean-Claude Schmit, à rádio estatal 100,7 a médio prazo os testes rápidos poderão estar à venda nestas superfícies. Apesar de serem menos fiáveis do que os PCR ou testes rápidos de esfregaço do nariz ou garganta, Jean-Claude Schmit frisa que os testes rápidos de saliva têm uma grande vantagem pela fácil utilização e por não precisarem de manipulação por parte de um profissional da saúde. O facto de se poder fazer facilmente um teste várias vezes por semana, compensa pelos 'defeitos', considerou ainda.

Alunos vão poder fazer auto-testes à covid-19 a partir de março Ministro da Educação diz que não serão realizados testes em alunos menores de idade sem o consentimento dos pais.

A tutela, através do Laboratório Nacional da Saúde, deverá concluir as avaliações dos testes rápidos à saliva nos próximos dias, dando o aval para que estes possam ser utilizados brevemente nas escolas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.