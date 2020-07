Para os cientistas do Luxembourg Research, a segunda vaga de covid-19 poderá sobrecarregar as unidades de cuidados intensivos do país até final de agosto. Número de casos quase duplicou numa semana.

Covid-19. Luxemburgo pode ter mais de 8 mil casos até final de julho

Se o ritmo de contágio atual se mantiver, podem ser detetados 400 novos casos diários de covid-19 até final de julho. A conclusão é do Luxembourg Research, que prevê um cenário preocupante para esta segunda vaga.

O número previsto é, portanto, quase o dobro do pico registado durante a primeira onda, uma vez que a 25 de março havia cerca de 213 infeções detetadas a cada 24 horas.

A projeção é clara: "O Luxemburgo pode exceder a marca de oito mil casos até 29 de julho". Até à data deste artigo, o país regista 4.662 casos (contabilizando apenas os residentes).

Esta quarta-feira, Paulette Lenert fala ao país sobre a atual situação e é esperado que discuta novas medidas para combater este cenário desanimador. Nomeadamente no que diz respeito à mobilização dos serviços hospitalares do Luxemburgo.

Os cientistas da Luxembourg Research garantem que "os aumentos das infeções levarão inevitavelmente a um aumento dos internamentos". Com uma segunda vaga duas vezes maior que a anterior, o risco de saturação é esperado. "Se a situação atual se mantiver, vai haver escassez de camas nos cuidados intensivos no final de agosto", alertam os especialistas do projeto que estuda a covid-19 no Grão-Ducado.

Paulette Lenert referiu recentemente a capacidade máxima de 80 camas de cuidados intensivos reservados para pacientes com coronavírus. Mas se o número de internamentos nestes cuidados disparar, há risco de sobrecarregar outros serviços de saúde, cuja atividade já foi severamente afetada ou adiada desde março? Que outros embargos o Grão-Ducado arriscaria de outros países? Perguntas que ainda estão por responder.





No pico do verão, com as equipas médicas reduzidas e um número limitado de camas, a situação pode tornar-se muito preocupante, alertam ainda os especialistas, garantindo que as atuais medidas propostas pelo Governo poderão não ser suficientes para travar o número crescente de casos.

Apesar de tratar-se de uma previsão matemática, os resultados servem como chamada de atenção para redobrar os cuidados já exigidos à população em geral.

